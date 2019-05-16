За минувшие сутки, 15 мая, вооруженные формирования РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз - с применением запрещенных минометов калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь;

из минометов калибра 120 мм - у города Марьинка;

трижды из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Николаевка;

из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Новотроицкое;

пять раз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;

дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новоселовка Вторая;

со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское;

со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Талаковка;

из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

дважды из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4;

из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Южное;

из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Новгородское;

из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Песчаное;

из стрелкового оружия - у населенного пункта Счастье.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 15 мая один оккупант был уничтожен, также противник потерял один беспилотный летательный аппарат.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток»:

из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Новотроицкое;

со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Богдановка;

из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Павлополь.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.