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Сегодня, 15 мая, около 14:00 в Оболонском районе столицы на улице Вышгородской в результате взрыва в квартире погиб мужчина, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили в квартире тело владельца с многочисленными ранениями. Погибший - 71-летний местный житель, который во время взрыва сам находился в квартире.

«По словам женщины потерпевшего, последние годы он болел и почти не выходил из дома. Утром его жена ушла по своим делам и закрыла дверь, а в обед ей позвонили правоохранители и сообщили о пожаре в квартире», - рассказал начальник отделения следственного отдела Оболонского УП ГУНП в Киеве Сергей Стась.

Спасатели осмотрели помещения, а правоохранители изъяли с места фрагменты с целью установления причины взрыва. Тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Следственным отделом Оболонского УП ГУНП в Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. После результатам экспертизы возможна переквалификация указанного события.

Правоохранители проводят комплекс необходимых действий для установления всех причин и обстоятельств происшествия.
ForUm

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