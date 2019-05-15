Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что хорошо знает новоизбранного президента Владимира Зеленского, но не встречался с ним до и после выборов.



Об этом он сообщил журналистам во Львовской области. Матиос сказал, что с новоизбранным президентом «хорошо знаком лично», передает УНИАН.

«Я после выборов и в процессе предвыборной кампании его не видел. Будет вызов им военного прокурора, как верховным главнокомандующим, я, как человек военный, должен прийти и сделать соответствующий доклад», - отметил он.

Также Матиос сообщил, что видел Зеленского последний раз год назад. «Он о своем будущем год назад не знал, не то, что я должен был разговаривать с ним о своем будущем», - добавил прокурор, отвечая на вопрос, обсуждал ли он с Зеленским свое дальнейшее пребывание в должности.