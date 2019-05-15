Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский окружен людьми, которые выспупал против американского президента. Об этом Джулиани сообщил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Анопченко, которое тот опубликовал на своей странице в Facebook.

«Я действительно собирался в Украину в понедельник-среду, но отменил поездку, поскольку обнаружил, что избранный президент окружен людьми, у которых есть история нечестного отношения к президенту США, в частности, речь идет о событиях в 2016-м году. Один из них уличен в том, что незаконно содействовал и помогал предвыборной кампании оппонентки президента Трампа, Хиллари Клинтон. И эти люди - среди его ключевых советников. И когда я это обнаружил - я сказал об этом открыто. Чтобы здесь, в Соединенных штатах, понимали ситуацию в Украине», – заявил Джулиани.

«Они ведь об этом открыто говорили! И избранный президент Зеленский сейчас находится в руках людей, которые серьезнейшим образом выступали против президента Трампа. Это они организовывали утечки в «Нью-Йорк Таймс». Это они, вероятно, настроены создавать проблемы для президента», – отметил адвокат.

По мнению Джулиани, было бы до конца правильным, если избранный президент организует расследование - и сделает это открыто - по поводу, «назовём это так, сговора, в котором участвовали определенные украинские чиновники, и к которому были причастны американцы, включая представителей Национального комитета Демпартии США, Хиллари Клинтон, и, к сожалению, наше американское посольство в Украине». «Они позволили коррупционный обмен информацией, которая вредила кандидату Трампу и его кампании», – подытожил он.

Напомним, что ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани, который отменил свою поездку в Украину «из-за врагов Дональда Трампа и США» в окружении Зеленского, озвучил одно из их имен. Им стал нардеп Сергей Лещенко, который накануне выборов президента Украины присоединился к команде Зеленского.

По словам Джулиани, в Украине ему придется оказаться в среде людей, которые являются «врагами президента», а в некоторых случаях «врагами США», а также «в среде уже осужденного человека, которого признали причастным к оказанию помощи демократам в расследовании 2016 года».