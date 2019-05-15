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Гражданин РФ – участник террористической организации «ДНР» приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Боевик обвинялся в участии в течение марта - октября 2014 года в деятельности указанной террористической организации путем вооруженного противостояния сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые действовали в пределах антитеррористической операции на территории Донецкой области, а также в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Константиновский горрайонный суд Донецкой области от 10.05.2019 (в порядке специального судебного производства), указанного участника террористической организации «ДНР» приговорил по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины, к 10 годам лишения свободы.
ForUm

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