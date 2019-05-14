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Заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ  протоиерей Николай Данилевич считает, что образованная в Украине церковь Киевского Патриархата является непризнанной структурой.

Фото: УПЦ

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту «Эхо UA».

«Считаю, что в Украине есть Помесная Православная Церковь – это Украинская Православная Церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий. Она признана всеми Церквями. А Киевский Патриархат, о котором идёт речь в последние дни и годы – это непризнанная структура. Она не была признана и не является легитимной и вряд ли будет признанной вообще. Я считаю, что в таком виде, в каком это было и в каком это есть, это не правильно. То есть это является не правильным», — рассказал протоиерей.

Он заявил, что не поддерживает мнение главы ПЦУ митрополита Епифания относительно того, что если не будет независимой Украинской Православной Церкви, мы можем потерять и государственную независимость.

«Такое мнение не поддерживаю потому, что есть много случаев, когда существуют государства, не имея своей Церкви, и есть Церкви, которые существуют без государства. Церковь выше государства, поэтому не нужно связывать эти вещи. Например: в Африке 53 страны и у всех Церковь одна – Александрийский Патриархат. Есть страны, в которых отсутствуют Православные Церкви», — сказал он.

Священнослужитель отметил, что считает правильным существование в Украине только УПЦ.

«Для православных христиан Украины должна существовать Украинская Православная Церковь, которую возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Она существует и признана всеми Поместными Православными Церквями. Пусть те люди, которые отделись от нас, объединятся и будут вместе с нами в одной Церкви», — добавил он.
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