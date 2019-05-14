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За минувшие сутки, 13 мая, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское;

со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Богдановка;

дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;

со станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Новотроицкое;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны три раза:

из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новотошковское;

дважды из стрелкового оружия - около населенных пунктов Луганской и Станице Луганской.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. В пределах участка разведения у Станицы Луганской Объединенные силы огонь в ответ на обстрел не раскрывали.

По данным разведки Объединенных сил, 13 мая один оккупант был уничтожен, еще двое - ранены.

С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
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