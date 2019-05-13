В результате встреч новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского с религиозными лидерами, которые состоялись в конце апреля - начале мая, было записано послание мира жителям Крыма и Донбасса. Оно опубликовано на странице Зеленского в Facebook.

Фото: Первый городской

Как сообщает «Страна», в видеоролике к жителям Крыма и Донбасса обращаются Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий, экс-глава УПЦ КП Филарет, муфтий Крыма Айдер Рустемов, раввины Авраам Вольф, Шмуэль Каменицкий, Мойше Москович, Мойше Реувен Асман, Пинхас Вишецкий, муфтии Ахмед Тамим, Саид Исмагилов.

«Я обращаюсь со словом любви и, ради Бога, прошу тех людей, от которых это зависит, прекратить разговаривать друг с другом с помощью пушек, орудий, автоматов... Мы верим, что Бог победит всякое зло. Мы верим, что наконец мы сядем, как цивилизованные люди, за стол переговоров и сможем все конфликты, все вопросы, которые есть у нас друг к другу, решить с помощью мудрости человеческой», - сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Дорогие братья и сестры, жители Крыма и жители Донбасса... Я хочу, чтобы Господь как можно скорее привел нас к миру справедливого мира», - говорит в обращении Филарет.

«Я хочу со словом мира обратиться к украинцам, нашим братьям и сестрам... Мы молимся за мир, а мир может быть только тогда, когда есть правда и справедливость. Молимся за справедливый мир для всех нас», - сказал глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

Отметим, что в ролике отсутствует глава ПЦУ Епифаний.