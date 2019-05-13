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Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин не знает, есть ли у министра обороны Степана Полторака шансы остаться на должности.

Об этом он сказал в интервью Громадському, отвечая на вопрос, как он видит возможность сотрудничества при президенте Владимира Зеленского с министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко.

«Я общаюсь с господином Полтораком», - сказал он.

Комментируя шансы Полторока остаться министром, он ответил, что не знает, потому что это решение президента.

«Если ко мне будут вопросы, что делать с господином Полтораком, я думаю, что я точно посоветую новому президенту – найти нового кандидата на должность министра обороны», - сказал Апаршин.

На вопрос, есть ли у него перечень людей, которые должны стать министром, он заметил, что это не относится к его компетенции.

«Вы как себе представляете - я с утра до вечера сижу с Зеленским и ему советую? Я эксперт по вопросам безопасности и обороны. Завтра возникнет вопрос, и господин президент захочет получить более подробную информацию о кадровых назначениях. Я ему выскажу свою позицию, но это не значит, что он мою позицию воспримет», - отметил он.

Кроме этого, советник Зеленского отметил, что не видит министром обороны Анатолия Гриценко.

«Я думаю, что Гриценко уже не министр обороны, он уже поднялся с этого уровня. Но это был лучший министр обороны всех времен. Я это утверждаю и могу это доказать. Гриценко сам знает, где он должен быть и чем заниматься. Его партия пойдет на выборы в парламент», - добавил он.

По просьбе журналистов назвать конкретную фамилию Апаршин заявил, что не скажет, потому что любой потенциальный кандидат в «будущем условно может стать «наркоманом».
ForUm

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