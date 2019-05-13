также в разделеРелигия
В селе Певче на Ровенщине активисты ПЦУ срезали замки и захватили храм УПЦ
Минкульт: Заявления о якобы возобновлении деятельности в Украине УПЦ КП не соответствуют действительности 5
Чудотворна икона Божией Матери «Призри на смирение» пробудет в Москве до 8 июня 8
В Виннице на торжества в честь 9 мая местные власти не пригласили архиереев УПЦ 5
УПЦ: Активисты ПЦУ продолжают срывать богослужения и бить женщин 10
Митрополит Онуфрий возглавил торжества по случаю 25-летия Тульчинской епархии 20
За Предстоятеля УПЦ и его паству молятся в Церкви Чешских Земель и Словакии 7
В Почаевской Лавре тысячи православных отметили день памяти преподобного Амфилохия 37
Епифаний не исключает возможности объединения ПЦУ и УГКЦ 7
В Кропивницком прошел фестиваль детских рисунков «Пасхальные истории» 14
На Буковине провели юридический семинар в помощь общинам УПЦ 13
Патриарх Кирилл молится об упокоении известного композитора Евгения Крылатова 12
Во всех регионах Украины в УПЦ почтили память погибших во Второй мировой войне 12
Греческие СМИ: ПЦУ стала «троянским конем» для патриарха Варфоломея 1002
Скончался один из самых известных афонских подвижников современности 36
СМИ: Через Раду пытаются протащить закон, запрещающий УПЦ служить в армии 37
СМИ: Конфликт между главой ПЦУ Епифанием и «почетным патриархом» Филаретом перешел в публичную плоскость 74
Митрополит Антоний (Паканич) рассказал, какую молитву православные должны знать на память 23

Хор Киевских духовных школ под руководством архимандрита Романа (Подлубняка) получил высшую награду Международного фестиваля «Хайновские дни церковной музыки».

Фото: УПЦ

ХХХVІІІ Международный фестиваль «Хайновские дни церковной музыки» («Хайнувка – 2019») проходил с 6 по 11 мая 2019 года в Свято-Троицком соборе польского города Хайнувка, сообщает сайт УПЦ.

Фестиваль проходит по благословению Предстоятеля Польской Православной Церкви Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы и при содействии Президента Польши Анджея Дуда. В мероприятии ежегодно принимают участие хоровые коллективы из Польши, Португалии, Швейцарии, Финляндии, Сербии, Германии и других стран мира.

На фестивале 28 хоров из разных стран Европы представили судьям произведения известных церковных композиторов.
В этом году высшую награду, гран-при фестиваля, получил хор Киевских духовных школ под руководством архимандрита Романа (Подлубняка).

В исполнении хора прозвучали произведения знаменного распева, композиторов Александра Кастальского, Чеснокова, регента хора архимандрита Романа, а также распевы Киево-Печерской лавры.

Хор также выступит с концертами в городах Гродека и Краков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4541 грн.
4
Теги