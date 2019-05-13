Хор Киевских духовных школ под руководством архимандрита Романа (Подлубняка) получил высшую награду Международного фестиваля «Хайновские дни церковной музыки».

Фото: УПЦ

ХХХVІІІ Международный фестиваль «Хайновские дни церковной музыки» («Хайнувка – 2019») проходил с 6 по 11 мая 2019 года в Свято-Троицком соборе польского города Хайнувка, сообщает сайт УПЦ.

Фестиваль проходит по благословению Предстоятеля Польской Православной Церкви Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы и при содействии Президента Польши Анджея Дуда. В мероприятии ежегодно принимают участие хоровые коллективы из Польши, Португалии, Швейцарии, Финляндии, Сербии, Германии и других стран мира.

На фестивале 28 хоров из разных стран Европы представили судьям произведения известных церковных композиторов.

В этом году высшую награду, гран-при фестиваля, получил хор Киевских духовных школ под руководством архимандрита Романа (Подлубняка).

В исполнении хора прозвучали произведения знаменного распева, композиторов Александра Кастальского, Чеснокова, регента хора архимандрита Романа, а также распевы Киево-Печерской лавры.

Хор также выступит с концертами в городах Гродека и Краков.