Представители различных Поместных Православных Церквей неоднократно уверяли священнослужителей и верующих Украинской Православной Церкви в молитвенной поддержке в эти нелегкие времена для православных украинцев.

Фото: УПЦ

В распоряжение информационно-просветительского отдела УПЦ попало видео с Божественной литургии 12 мая в городе Михаловце (Словакия), которую совершает архиепископом Михаловце-Кошицкий Георгий, архиерей Православной Церкви Чешских Земель и Словакии.

«В нашей Михаловце-Кошицкой епархии, которая территориально находится в Словакии, на границе с Украиной, во время каждого архиерейского богослужения лично молюсь о Блаженнейшем Митрополите Киевском и всея Украины Онуфрии с Богом хранимой паствой, гонимых Истины ради. И народ всегда радуется этому», - рассказывал владыка в интервью во время своего визита в Украину в начале этого года.

На видео видно, что свои молитвы владыка преподносит во время Великого входа.