Суд в Харькове избрал для двух несовершеннолетних, подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений 24-летнему мужчине (ч. 2 ст. 121 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.
По данным облпрокуратуры, происшествие случилось в конце марта этого года неподалеку Привокзальной площади.
Двое парней 16 и 17 лет поссорились с прохожим. По словам подозреваемых, конфликт возник из-за того, что мужчина якобы предложил им приобрести наркотические средства.
Во время ссоры подростки набросились на оппонента. Они били жертву ногами по различным частям тела и нанесли несколько ударов пустой бутылкой по голове. Избиение злоумышленники снимали на телефон.
От полученных травм пострадавший потерял сознание, а подозреваемые скрылись с места происшествия.
Во время задержания в мобильном телефоне одного из парней обнаружили видео жестоких побоев.
Согласно санкции статьи, подозреваемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
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