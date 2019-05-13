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Суд в Харькове избрал для двух несовершеннолетних, подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений 24-летнему мужчине (ч. 2 ст. 121 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным облпрокуратуры, происшествие случилось в конце марта этого года неподалеку Привокзальной площади.

Двое парней 16 и 17 лет поссорились с прохожим. По словам подозреваемых, конфликт возник из-за того, что мужчина якобы предложил им приобрести наркотические средства.

Во время ссоры подростки набросились на оппонента. Они били жертву ногами по различным частям тела и нанесли несколько ударов пустой бутылкой по голове. Избиение злоумышленники снимали на телефон.

От полученных травм пострадавший потерял сознание, а подозреваемые скрылись с места происшествия.

Во время задержания в мобильном телефоне одного из парней обнаружили видео жестоких побоев.

Согласно санкции статьи, подозреваемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
ForUm

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