12 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Авдеевки, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово; дважды из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенных пунктов Каменка и Новотроицкое; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Талаковка;
трижды с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Богдановка, Старогнатовка и Гранитное; дважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны три раза: из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Крымкое; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у населенного пункта Новотошковское; со станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Зайцево.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, один воин был травмирован в результате взрыва вражеской минометной мины. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 12 мая двое оккупантов были ранены.
С начала текущих суток боевики один раз обстреляли позиции ВСУ вблизи населенного пункта Богдановка.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время