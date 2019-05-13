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12 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Авдеевки, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово; дважды из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенных пунктов Каменка и Новотроицкое; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Талаковка;

трижды с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Богдановка, Старогнатовка и Гранитное; дважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны три раза: из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Крымкое; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у населенного пункта Новотошковское; со станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Зайцево.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, один воин был травмирован в результате взрыва вражеской минометной мины. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 12 мая двое оккупантов были ранены.

С начала текущих суток боевики один раз обстреляли позиции ВСУ вблизи населенного пункта Богдановка.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.  
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