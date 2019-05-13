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Полонский районный суд приговорил женщину, которая в декабре прошлого года выбросила тело своего новорожденного ребенка в заброшенном здании недалеко от железнодорожной станции, к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Правоохранители провели масштабную поисковую работу, чтобы установить личность злоумышленницы. Подозреваемой оказалась 33-летняя жительница одного из сел Шепетовского района, временно проживавшая в Киеве в арендованной квартире.

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы доказать, что мать двоих детей знала о своей третьей беременности, но умышленно скрывала это от других. Она не обратилась в медицинское учреждение для постановки на соответствующий учет и в начале декабря 2018 в киевской квартире самостоятельно родила здоровую доношенную девочку. Считая ребенка мертвым, женщина даже не попыталась обратиться за квалифицированной медицинской помощью, а вместо этого замотала тело в полотенца и впоследствии вывезла и выбросила среди мусора в заброшенном здании рядом с железнодорожным вокзалом райцентра Полонное на Хмельнитчине. Судебно-медицинские эксперты установили, что девочка родилась живой и даже сделала первый вдох.

В судебном заседании подсудимая свою вину признала. Ей назначили три года лишения свободы и взяли под стражу сразу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
ForUm

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