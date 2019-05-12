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В результате удара мужчина скончался от полученных травм, его жену госпитализировали в больницу.

В городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате инцидента мужчина скончался, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

Несчастный случай произошел на одном из дачных участков в райцентре Сокаль около 15.00 в субботу, 11 мая. Супруга погибшего также получила травмы и была госпитализирована.
ForUm

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