Погода в Киеве 13 мая будет дождливой, местами ожидается гроза. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По прогнозу синоптика, завтра в столице ожидаются дожди с грозами, температура днем около +20.

Отмечается, что во второй половине недели в Киеве ожидается потепление. Диденко добавила, что следующие выходные в столице также будут сухими и теплыми.

«В столице вторая половина недели, включая со следующими выходными, обещает быть наконец-то преимущественно сухой и солнечной», - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, 13 мая 2019 всю территорию Украины накроют дожди с грозами. Днем столбики термометров местами поднимутся до +23. В Киеве завтра также ожидается гроза.