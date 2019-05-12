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На Киев надвигается гроза и шквалы 84

Погода в Киеве 13 мая будет дождливой, местами ожидается гроза. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По прогнозу синоптика, завтра в столице ожидаются дожди с грозами, температура днем около +20.

Отмечается, что во второй половине недели в Киеве ожидается потепление. Диденко добавила, что следующие выходные в столице также будут сухими и теплыми.

«В столице вторая половина недели, включая со следующими выходными, обещает быть наконец-то преимущественно сухой и солнечной», - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, 13 мая 2019 всю территорию Украины накроют дожди с грозами. Днем столбики термометров местами поднимутся до +23. В Киеве завтра также ожидается гроза.
ForUm

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