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Сотрудники ГСЧС передали материалы о поджоге автомобиля главного редактора телеканала ТВі Владимира Егорова в полицию.

Об этом сообщил сам Егоров в интервью Укринформу.

«Сгоревшее авто на дизеле, машина вспыхнуть сама по себе не может. Машина новая. Спасатели передали материалы дела в полицию», - рассказал он.

По его словам, возгорание произошло примерно в 4.25 воскресенья. Соседи услышали хлопок во дворе. Говорят, было похоже на то, как бутылка разорвалась. Одна из соседок видела сверток под машиной.

«Меня разбудил сосед. Выбежали, увидели охваченную пламенем машину. Пожарные сработали четко и оперативно, они сразу сказали, что это поджог - это следует из площади и характера пожара», - сказал главный редактор.

Как сообщалось, в Киеве в ночь на воскресенье произошел поджог автомобиля главного редактора телеканала ТВі Владимира Егорова. Он связывает это со своей профессиональной деятельностью.
ForUm

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