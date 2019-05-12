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В воскресенье, 12 мая, в Одессе правоохранители получили анонимное сообщение о минировании аэропорта. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одессы.

По данным правоохранителей, информация о минировании поступила в полицию в 11:28. Неизвестный сообщил, что заминировал Международный аэропорт Одесса.

В данный момент на месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция ищет взрывчатку в зданиях двух ТЦ в Одесской области. Сотрудники полиции проверили сообщение о заминировании двух торговых центров, расположенных в Одессе и Лиманском районе области, и в результате не обнаружили в заведениях взрывчатку.
ForUm

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