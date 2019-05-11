Советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заверил, что команда нового главы государства не изменит курс страны в НАТО и свою позицию насчет войны с РФ, сообщает УНИАН.

«Мы не меняем курс по вступлению Украины в НАТО, но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс по отношению к войне с Российской Федерацией, это же война. Мы не меняем курс о том, что украинская армия должна быть профессиональной. Мы не меняем курс о том, что она должна быть усилена постоянно действующим резервом. И мы не меняем курс на то, что должна быть новая современная система территориальной обороны. Мы не меняем курс, коррупция в армии недопустима», - сообщил Апаршин.

По словам советника Зеленского, в настоящее время новоизбранный президент не предлагал ему ни одну из должностей в будущем правительстве.

Напомним, глава Совета ЕС Дональд Туск сообщил, что ожидает от нового президента Украины последовательности, согласно его проевропейских деклараций.