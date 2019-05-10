Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении участников преступной группы, которые занимались изготовлением и сбытом в промышленных масштабах поддельного оливкового масла под видом различных торговых брендов.

По данным прокуратуры Киева, три человека, организовавшись в преступную группу, арендовали на территории столицы складское помещение, где с низкокачественного подсолнечного масла делали «оливковое» и разливали его в металлическую тару, маркированную под известные и вымышленные бренды. В дальнейшем смесь под видом оливкового масла сбывали на территории Украины в оптовых масштабах.

По результатам проведенных экспертиз установлено, что изъятая продукция по проверенным показателям к оливковому маслу не относится и не соответствует требованиям ГОСТ, что в свою очередь свидетельствует о ее опасности для потребителей.

В рамках следствия следователи СО Соломенского управления полиции по оперативному сопровождению УЗЭ в Киеве обнаружили цех по изготовлению и разливу контрафактного оливкового масла. Согласно изъятой финансовой документации, злоумышленники успели реализовать контрафакта почти 2,5 млн гривен.

В настоящее время обвинительный акт по обвинению 3 лиц в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.28, ст.227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) УК Украины, направлено в Днепровский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.