В день Победы, 9 мая, митрополит Агафангел посетил ветеранов, проживающих в Одессе.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, первой владыка поздравил с днем Великой Победы ветерана Валентину Лучинкину. Хор Одесской епархии исполнил для ветерана песни военных лет. Валентина Ивановна поблагодарила владыку за внимание к ветеранам, а митрополит Агафангел пожелал ей помощи Божией и крепкого здоровья, а также вручил икону и праздничный подарок и материальную помощь.

Также владыка преподал благословение Антонине Соболевой и поблагодарил за ее подвиг и труды на благо Отечества.

Митрополит Агафангел отметил, что «Господь благословил вас долголетием, в этом году вы отмечаете своё столетие. Пусть Бог дарует вам еще много лет жизни, чтобы Вы и в дальнейшем были для молодого поколения образцом мужества и стойкости».

Владыка вручил ветерану икону на молитвенную память и праздничный подарок, а хор Одесской епархии исполнил для Антонины Антоновны песни военных лет.

Владыка также посетил Василия Кобзева и приветствовал ветерана теплыми словами благодарности за ратный подвиг на полях сражений.

Под пение «Смуглянки», исполненной хором Одесской епархии, владыка вошел в дом, где проживает полковник запаса Александр Садовничий, который сердечно приветствовал митрополита Агафангела, выйдя на порог дома.

«Мы Вас очень любим, - сказал ветеран, - мы смотрим все Ваши выступления по телевидению. Народ Вас очень уважает».

Владыка тепло поблагодарил его и поздравил его с днем Великой Победы. В завершение встречи митрополит Агафангел благословил ветерана иконой, вручил подарок.

Участник парада Победы полковник запаса Леонид Балакин не смог встать с постели, чтобы встретить митрополита Агафангела, но нашел в себе силы, чтобы поблагодарить владыку за его визит. Владыка сердечно поздравил ветерана с днем Великой Победы и пожелал ему выздоровления, чтобы он и в дальнейшем мог быть примером мужества и стойкости для молодого поколения одесситов. Митрополит Агафангел подарил участнику парада Победы икону Божией Матери.

Ветеран Василий Юкелюк встретил владыку в полной военной форме полковника запаса и поблагодарил митрополита Агафангела за заботу и внимание, подчеркнув, что весь год он вспоминал прошлый визит архипастыря и это придавало ему сил. Владыка сказал: «Примите благодарность от нашей церкви, от всех одесситов за Ваш ратный подвиг…».