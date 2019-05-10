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Сейм Латвии принял заявление по случаю 75-летия депортации крымских татар, в котором говорится, что советская власть осуществила геноцид в отношении крымскотатарского народа.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу парламента Латвии.

В принятом документе отмечается, что целый ряд исторических источников указывают на целенаправленный геноцид советской власти против многих народов и этнических групп, живших в Советском Союзе. В том числе - и против крымских татар, чтобы уничтожить их культуру, социальное наследство, историческую принадлежность народа к территории Крымского полуострова, и чтобы выжить их с родины.

Сейм в заявлении также напоминает, что Россия пять лет назад незаконно аннексировала Крым. Латвийские парламентарии осуждают длительную политику притеснения и насилия со стороны России в отношении крымских татар.

«Те крымские татары, кто отказывается принять российское гражданство и не признают незаконную аннексию Крыма, сталкиваются с дискриминацией. Им запрещено допуск к образованию, медицинским услугам, запрещено использовать родной язык, поддерживать традиции и культуру. Немыслимо, что крымские татары уже второй раз за 75 лет насильно подавляются и преследуются. История может повториться», - сказал председатель комиссии Сейма по внешним делам Рихардс Колс.

Заявление призывает международное сообщество и институты отметить депортации крымских татар 75 лет назад и следить за сегодняшними событиями в Крыму.

Напомним, 18 мая в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа.
ForUm

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