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Боевики 8 мая передали украинской стороне тело украинского морского пехотинца Дениса Козьмы, который исчез во время боя близ села Николаевка в Донецкой области.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Родным военного уже сообщили о гибели, отметили в штабе.

Об исчезновении Козьмы 35 отдельная бригада морской пехоты сообщила 5 мая.

По их информации, боевики пытались незаметно пройти через полосу обеспечения у позиции ООС вблизи Николаевки. Военные, которые в это время несли дежурство, открыли огонь по боевикам, чтобы заставить их отступать. К украинским военным подошла резервная группа - боевики начали их обстреливать из пулеметов и стрелкового оружия. Именно во время этого боя исчез Козьма.
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