В Константиновке Донецкой области мужчина обстрелял жилой дом, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

8 мая в 18.00 в Константиновский отдел полиции поступила информация о том, что неизвестный, подъехав к местному частному дому на автомобиле, открыли огонь по помещению.

На место выехала следственно-оперативная группа, эксперты, руководство отделения полиции. Во время осмотра места происшествия экспертами было изъято 14 гильз калибра 9 мм от огнестрельного оружия. Лишь чудом не пострадали ни хозяева дома, ни обычные прохожие, которые в любой момент могли попасть под огонь.

На розыск нападавшего были подняты все силы полиции Константиновки. В течение нескольких часов оперативники установили автомобиль, на котором передвигался преступник, а затем и его владельца.

При осмотре транспортного средства в салоне была изъяты гильза калибра 9 мм. Кроме того, по месту его проживания обнаружено 400 патронов к автоматическому оружию. Сам подозреваемый от каких-либо объяснений отказывается.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. По факту стрельбы открыто уголовное производство по ч.4. 296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины.