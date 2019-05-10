За минувшие сутки, 9 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных 120 мм минометов, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Пищевик;
дважды из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Опытное;
трижды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;
дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи села Богдановка;
из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Чермалык;
из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая;
из стрелкового оружия - у села Старогнатовка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны два раза:
из вооружения боевых машин пехоты - вблизи села Новозвановка;
из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у города Светлодарск.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 9 мая один оккупант был ранен.
С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.
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