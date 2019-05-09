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В оккупированном Крыму вандалы разбили памятник с именем погибших во время Второй мировой войны крымских татар, сообщает издание Crimean Tatars.

Отмечается, что 6 мая в Мамашае (Орловка) под Севастополем был обновлен стоявший здесь с 60-х годов памятник героям войны. «Силами и на средства местной крымскотатарской общины он был дополнен двумя гранитными плитами. Ранее на памятнике были высечены имена только 6 погибших, и среди них – ни одного крымскотатарского. А ведь из этого села на войну ушло много крымских татар. На обновленных плитах памятника теперь имена 64 погибших на войне жителей Мамашая, среди которых 57 – крымские татары», – говорится в сообщении.

«Если старый памятник никто не трогал более полувека, то обновленный – с крымскотатарскими именами – не простоял и 3-х дней. В ночь на 9 мая вандалы разбили гранитные плиты. Это обнаружили утром Дня победы, когда по всей стране уже чествовали ветеранов, отдавали дань памяти погибшим на войне, вовсю звучали победные марши и шли маршем бессмертные полки. Памятник в Мамашае теперь выглядит так», – сказано в сообщении.
ForUm

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