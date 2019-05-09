Сегодня, 9 мая, около 6 часов утра в районе остановки с. Новоселовка Днепропетровской области во время движения двух автобусов из Кривого Рога в Днипро неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями, сообщает отдел коммуникации полиции области.

В результате были повреждены лобовое и задние стекло. На данный момент полиция опрашивает свидетелей происшествия и устанавливает лиц, которые могут быть причастны к хулиганским действиям. На месте работает следственно-оперативная группа.

Полиция обращается ко всем участникам массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне не допускать провокаций и соблюдать закон.

По данным СМИ, автобусы с людьми направлялись на празднование Дня победы.