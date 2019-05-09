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За минувшие сутки, 8 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минометов калибра 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

трижды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Павлополь;

из гранатометов различных систем - вблизи города Марьинка;

дважды со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Богдановка;

со станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Старогнатовка;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Опытное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны два раза:

из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Новотошковское;

из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Железное.

За минувшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 8 мая один оккупант был уничтожен, еще пять - получили ранения. Также наши подразделения уничтожили грузовик противника.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
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