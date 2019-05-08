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Сегодня ночью возле Дома профсоюзов в Одессе неустановленные лица подожгли цветы и таблички в память о погибших во время событий 2 мая 2014 года. Об этом сообщает Приморский отдел полиции.

Сейчас сотрудниками полиции принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия и лиц правонарушителей.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. В центре города погибли несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на площадь Куликово поле, в лагерь пророссийских митингующих.

Впоследствии в Доме профсоюзов на Куликовом поле начался пожар, который привел к гибели людей. Пострадали более 200 человек, 48 – погибли.
ForUm

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