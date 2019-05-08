Облгазы «Региональной газовой компании» Дмитрия Фирташа придумали новый способ для сбора дополнительных средств с потребителей – отключают дома от газоснабжения под предлогом технического обследования сетей, заявляет НАК «Нафтогаз Украины».

«Проверять трубы вполне нормально и необходимо. Но к чисто техническому процессу облгазы подошли творчески. Возобновить поставки газа обещают только после оплаты дополнительных счетов», - говорится в сообщении.

Чтобы возобновить газоснабжение, газовики требуют дань около 1000 грн с каждой квартиры, из них 500 грн якобы за обслуживание колонки, которую они даже не проводили.

«А еще газовики заявили, что при наличии долгов не будут восстанавливать газоснабжение. Но большинство этих долгов сформировано из-за скандальных газовых коэффициентов, которые доначисляются облгазами группы РГК», - подчеркнули в НАК.

Начисление таких коэффициентов не признают в правительстве и в НКРЭКУ, поэтому люди и не должны платить лишнее, напомнили в «Нафтогазе».

«Но фирташевские облгазы упорно продолжают начислять незаконные долги почти по всей стране. А теперь еще прибегают к силовым методам - ​​перекрытие трубы. Специалисты убеждены: это незаконно. Облгазы откровенно грабят население, прибегая к шантажу», - резюмировали в НАК.