Задержан злоумышленник, который обстрелял автомобиль великомихайловских полицейских, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Мужчина, 1977 года рождения, открыл огонь из ружья по правоохранителям, прибывшим по сообщению местной жительницы о том, что он в состоянии алкогольного опьянения «гуляет» по селу и угрожает топором.

По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа было начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Сейчас в его рамках с правонарушителем проводятся неотложные следственные действия. Назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.