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Священник и психолог проведёт для практикующих волонтёров и всех, кто хочет познать себя, волонтёрско-психологические курсы. 

Фото: Фома в Украине

Занятия стартуют осенью, запись открыта уже сегодня, сообщает «Фома в Украине».
 
Лектором выступит кандидат психологических наук, заместитель главы Синодального отдела УПЦ по делам молодежи, руководитель волонтерского движения православной молодежи «Молодость не равнодушна!» архимандрит Иоасаф (Перетятько).
 
По его словам, курсы направлены на познание своего внутреннего мира (самопознание), слушатели курса смогут решить вопросы душевного, психического порядка - в том числе избавиться от различного рода страхов, предубеждений, искаженного восприятия простых вещей - «того, что элементарно мешает нам жить», а также «открыть в себе личностные качества, о которых вы даже не догадывались». 
 
Также курсы обучат тонкостям общения с людьми разных категорий: стариками, детьми, тяжело больными людьми, людьми с инвалидностью или отклонениями, с бездомными. Также на занятиях будут затрагиваться такие важные темы, как ответственность волонтёра, умение сострадать, отношение к смерти... Курсы помогут выработать понимание, что волонтёры не в силах прибавить другим дней к жизни, но могут «прибавить жизни к дням».
 
Записаться на курсы могут как те, кто хочет заниматься волонтёрством или уже активно им занимается, так и все, кто хочет познать себя. Количество мест ограничено.
 
Занятия будут проходить раз в неделю. Запланированы два семестра: первый продлится с октября по январь, второй — с февраля по май.
ForUm

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