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Олигарх Игорь Коломойский заявил, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обращалась к нему с просьбой о поддержке на президентских выборах. Олигарх заверил, что не помогал ей.

Об этом он сказал в интервью Bihus.Info, сообщает «Украинская правда».

«Она обращалась, но знала, что мы не можем. Мы сразу сказали, что не можем», - отметил Коломойский.

По его словам, он также не оказывал финансовую помощь Тимошенко через третьих лиц. «Вот я решил бы через кого-то давать свои деньги. Я буду всегда заложником у этих людей», - отметил бизнесмен.

Коломойский рассказал, что было много желающих финансово помочь Тимошенко. «У Тимошенко очередь стояла, чтобы дать ей денег», - заявил олигарх.

Коломойский также рассказал, что Тимошенко не звонила ему после выборов. «Наверное, была расстроена результатом», - предположил он.

Напомним, Тимошенко в первом туре президентских выборов получила 13,4% голосов.
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