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Национальный банк повысил лимит на репатриацию дивидендов с 7 до 12 млн евро в месяц, сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, данное ослабление не будет критичным для сохранения макрофинансовой стабильности. В то же время оно будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине.

Отмечается, что это уже второе увеличение лимита в течение этого года.

«Свободное управление полученными в Украине доходами - чрезвычайно важный вопрос для иностранных инвесторов. Увеличенный лимит в 12 млн евро в месяц фактически удовлетворяет потребности всех работающих в Украине предприятий с иностранными инвестициями. Однако мы понимаем, что существование этого регуляторного ограничения безусловно является определенным барьером для новых инвесторов, и наша цель - его полная отмен », - отметил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

Напомним, в феврале Национальный банк вместе с введением около 30 других валютных послаблений увеличил лимит на репатриацию дивидендов с 7 млн ​​долл. до 7 млн ​​евро в месяц.
ForUm

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