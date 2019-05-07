Средняя заработная плата в Украине за март в долларовом эквиваленте почти достигла уровня 2013 года, сообщается на странице Ukraine Now в Facebook.

Отмечается, что средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2019 составила 10237 грн, что в долларовом эквиваленте составляет 385 доллар США и на 21% превышает показатель прошлого года.

СЗП за март 2019 года почти достигла показателя 2013 года, когда СЗП составляла 3212 грн и 394 долл. соответственно при курсе 8,16 грн за долл.