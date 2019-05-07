В морском торговом порту «Пивденный» обнаружили крупную партию кокаина, который пытались ввезти в страну, смешав с лакокрасочными материалами, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Товаром прикрытия для наркотиков, поступивших в морской порт из Колумбии, стали не традиционные бананы или ананасы, а лакокрасочные материалы. Креативные наркодельцы просто смешали в ведрах со строительным материалом кокаин.

Ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак содержание наркотиков в грузе установить невозможно.

Расчет наркоторговцев был простым: «законно» ввезти в Украину по адресу одного из отечественных предприятий смешанный с лакокрасочными материалами кокаин, а потом выделить его в нарколаборатории.

Но этот замысел им помешали реализовать сотрудники отдела по борьбе с незаконным перемещением наркотиков и оружия управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Одесской таможни ГФС, которые определили груз имеющим потенциально высокий риск для возможного перемещения наркотиков, и инициировали отбор образцов.

Эксперты Одесского управления по вопросам экспертиз и исследований Департамента налоговой и таможенной экспертизы ГФС в отобранных образцах обнаружили кокаин. В частности, в некоторых 30-килограммовых ведрах содержится до 3 кг этого наркотика. Это дает основания прогнозировать, что данное обнаружение может стать одной из рекордных кокаиновых партий.

Вес задержанного груза составляет почти 19,5 тонны. Общее количество чистого наркотика будет определено после проведения экспертизы.

По данному факту одесскими таможенниками в УСБУ в Одесской области направлено уведомление об уголовном правонарушении по признакам статьи 305 Уголовного кодекса Украины.