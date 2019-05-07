Советник президента РФ Сергей Глазьев выражал свою личную точку зрения, написав, что новые украинские власти во главе с избранным президентом Владимиром Зеленским могут заселить «зачищенный» от русского населения Донбасс евреями.

«Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции, это исключительно личное мнение, может быть, некорректное высказывание советника Глазьева. Я не знаю контекста, в котором это высказывание было допущено, поэтому не имею возможности как-то его комментировать», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Свою точку зрения Глазьев выразил ранее в своем блоге в газете «Завтра». «Возможно, ставка на Зеленского, сделанная задолго до этих выборов, связана с общим креном администрации Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. Вероятно, они поставят перед обновленным киевским режимом новые задачи. Я не исключаю, например, возможности массового переезда на «зачищенные» от русского населения земли юго-востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной — так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан», - написал он.

Песков подчеркнул, что в Кремле «эта тема никак не обсуждается». «Все-таки блог - это, наверное, что-то личное. Я, к сожалению, не знаком с блогерской составляющей деятельности советника Глазьева, поэтому тоже не имею возможности судить. Но в любом случае это, скажем так, скорее личная точка зрения, это никоим образом не обсуждается», - отметил пресс-секретарь президента.