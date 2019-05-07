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Более 2700 километров за 12 дней преодолеют участники паломнического автопробега, который организовывает Запорожская епархия УПЦ.

Фото: Фома в Украине

Поездка запланирована на 13–24 мая. Возглавит автопробег митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ Лука, сообщает «Фома в Украине».
 
Духовенство и верующие посетят ряд святых мест — в том числе Дивеевский, Успенский Вышенский, Дивногорский, Задонский монастыри.
 
Программа автопробега:
 
13 мая — Воронеж, поклонение мощам святителя Митрофана Воронежского;
14 мая — Задонск, поклонение мощам святителя Тихона Задонского;
15 мая — Рязань, Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь, поклонение мощам святого благоверного князя Олега Рязанского;
16 мая — Владимир, Успенский собор; Муром, поклонение мощам святых благоверных князей Петра и Февронии;
17–19 мая — Дивеево, поклонение мощам преподобного Серафима Саровского и преподобных Жен Дивеевских;
19 мая — Успенский Вышенский монастырь, поклонение мощам святителя Феофана Затворника;
20 мая — Тамбов, Свято-Вознесенский монастырь;
21 мая — Дивногорье, Дивногорский Свято-Успенский пещерный монастырь, поклонение Дивногорской иконе Божией Матери;
22 мая — Святогорск, Свято-Успенская Святогорская Лавра, поклонение Лаврским святыням.
 
Стать участниками автопробега могут только владельцы личных автомобилей.
ForUm

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