В Украинской Православной Церкви не хотят от государства никаких преференций при новой власти, при этом ожидания от нового президента Владимира Зеленского в Церкви «сдержанно оптимистические».

Фото: УПЦ

Об этом рассказал «РБК-Украина» замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«Мы просто хотим, чтобы государство оставило нашу Церковь в покое и дало возможность спокойно развиваться. Лучше, если бы государство было равноудаленным от всех конфессий страны», – сказал Николай Данилевич.

По его словам, УПЦ хочет отменить законы о переходе церковных общин и о переименовании религиозных организаций. Первый из них, принятый в январе, предусматривает, что для перехода религиозной общины в другую церковь требуется две трети голосов членов такой общины.

Закон о переименовании был принят Верховной радой в конце прошлого года и обязует религиозные организации с центром в стране-агрессоре указывать этот факт в своем названии. На исполнение этого закона Минкультуры обнародовало список религиозных организаций, на которых распространяется его действие.

Однако в УПЦ сразу заявили, что выполнять решение не будут, считают его грубым вмешательством во внутренние дела Церкви. Группа депутатов во главе с Вадимом Новинским обжаловала закон в Конституционном суде. А 22 апреля Окружной админсуд Киева приостановил процесс переименования УПЦ, заблокировав соответствующее решение Минкультуры.

«Мне кажется, что на протяжении последнего года в общественной жизни Украины было слишком много внимания к церковной теме. Есть чувство, что светское общество устало от эксплуатации уходящей властью церковной темы. Думаю, что новой власти лучше сосредоточиться на других темах, которые принадлежат к непосредственной компетенции государства», – сказал Николай Данилевич.