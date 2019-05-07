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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке командира сводной роты сводного отряда одной из бригад Генерального штаба Вооруженных сил Украины, дислоцированных на территории Донецкой области.

По данным пресс-центра ведомства, командир подразделения требовал 5,5 тысячи гривен от подчиненного военнослужащего за непривлечение к дисциплинарной и материальной ответственности за якобы утраченное вещевое имущество.

Правоохранители задержали злоумышленника на территории воинской части после передачи неправомерной выгоды.

Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц вероятно причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с военной прокуратурой и полицией.
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