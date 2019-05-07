Европейский Союз требует от Турции обосновать решение об отмене результатов местных выборов в Стамбуле. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Иоганнеса Гана, опубликованном на сайте Евросоюза.

«Верховный избирательный совет Турецкой Республики принял решение о повторном проведении выборов в Стамбуле после апелляций, которые оспаривали предварительно заверенные результаты этих выборов. Обоснование этого далеко идущего решения, принятое в очень политизированном контексте, должно быть немедленно доступным для общественного рассмотрения», - говорится в сообщении, передает 112 Украина.

В ЕС заявили о своих надеждах на то, что турецкая власть пригласит международных наблюдателей, таких как Конгресс местных и региональных властей Совета Европы, наблюдать за повторными выборами.

Представители Евросоюза отметили, что обеспечение свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса имеет больше значение для любой демократии и лежит в основе отношений Европейского Союза с Турцией. Поэтому «важно, чтобы стамбульские избирательные комиссии выполняли свою работу независимо, открыто и прозрачно, согласно международным избирательным нормам и стандартам, чтобы гарантировать полное доверие к избирательному процессу».

Напомним, 6 мая Верховный избирательный совет Турции принял решение о повторном проведении местных выборов в Стамбуле, отменив результаты выборов 31 марта, по которым победил оппозиционный кандидат.

Избирательный совет решил аннулировать результаты выборов на основании жалоб правящей Партии справедливости и развития.