также в разделеМир
В Чехии прошли антиправительственные митинги 13
С Эвереста вывезли уже более 3 тонн мусора 24
В России горит газопровод 463
Меган Маркл родила мальчика 63
СК РФ назвал версии крушения самолета в Шереметьево 139
В Индии жертвами разрушительного циклона стали более 40 человек 8
Цены на лук в странах Азии за неделю выросли втрое 35
NASA показало самое детальное изображение Вселенной 95
США направили авианосную ударную группировку для противодействия Ирану 500
Президентом Северной Македонии избран прозападный кандидат 56
За сутки боевики 11 раз обстреляли украинские позиции 16
После терактов из Шри-Ланки выдворили более 600 иностранцев 21
США повысят пошлины на китайские товары до 25% 22
В результате пожара самолета в Шереметьево погиб 41 человек 478
В Шереметьево из-за пожара самолет совершил аварийную посадку 134
В Афганистане уничтожен финансист «Исламского государства» 27
Два полицейских погибли при взрыве в Афганистане 39
Депутат Госдумы пострелял из автомата во дворе 139

ЦИК Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула, на которых в марте неожиданно победил представитель от оппозиции. Повторное голосование состоится 23 июня, сообщает Русская служба ВВС.

Партия «Справедливости и развития» (AK) президента Реджепа Тайипа Эрдогана оспорила результаты выборов, заявив, что они сопровождались коррупцией и нарушениями.

На выборах в Стамбуле с небольшим отрывом победил кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрем Имамоглу.

Как заявил заместитель лидера CHP Онурсал Адигюзель, повторные выборы означают, что в Турции запрещено одерживать победу над правящей партией.

«Политическая система, которая игнорирует желания народа и законодательство, - не демократическая и не легитимная. Это просто диктатура», - написал он в Twitter.

Сторонники Имамоглу призвали избирателей к спокойствию, заявив: «Давайте будем держаться вместе, будем спокойны... Мы победим, мы победим опять».

Местные выборы прошли по всей Турции 31 марта и считались своего рода референдумом правления президента Эрдогана.

Хотя коалиция, которую возглавляет партия «Справедливости и развития» и заручилась в общей сложности 51% голосов, оппозиционная CHP одержала победу в столице страны Анкаре, Измире, а также в Стамбуле. В прошлом Эрдоган был мэром Стамбула.

Правящая партия оспаривает результаты выборов Анкаре и Стамбуле, а оппозиция утверждает, что правительство пытается изменить результаты голосования в свою пользу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2526 грн.
15
Теги