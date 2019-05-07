ЦИК Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула, на которых в марте неожиданно победил представитель от оппозиции. Повторное голосование состоится 23 июня, сообщает Русская служба ВВС.

Партия «Справедливости и развития» (AK) президента Реджепа Тайипа Эрдогана оспорила результаты выборов, заявив, что они сопровождались коррупцией и нарушениями.

На выборах в Стамбуле с небольшим отрывом победил кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрем Имамоглу.

Как заявил заместитель лидера CHP Онурсал Адигюзель, повторные выборы означают, что в Турции запрещено одерживать победу над правящей партией.

«Политическая система, которая игнорирует желания народа и законодательство, - не демократическая и не легитимная. Это просто диктатура», - написал он в Twitter.

Сторонники Имамоглу призвали избирателей к спокойствию, заявив: «Давайте будем держаться вместе, будем спокойны... Мы победим, мы победим опять».

Местные выборы прошли по всей Турции 31 марта и считались своего рода референдумом правления президента Эрдогана.

Хотя коалиция, которую возглавляет партия «Справедливости и развития» и заручилась в общей сложности 51% голосов, оппозиционная CHP одержала победу в столице страны Анкаре, Измире, а также в Стамбуле. В прошлом Эрдоган был мэром Стамбула.

Правящая партия оспаривает результаты выборов Анкаре и Стамбуле, а оппозиция утверждает, что правительство пытается изменить результаты голосования в свою пользу.