Тысячи жителей Чехии вышли в понедельник на улицы Праги, выступая против премьер-министра страны Андрея Бабиша, обвиняемого в коррупции, а также новоназначенного министра юстиции Марии Бенесовой.

Об этом сообщает DW.

Демонстранты несли национальные флаги и скандировали лозунг «Мы не слепые».

Масштабные акции также прошли в городах Брно и Острава. Протестующие опасаются, что Бенеcова может оправдать Бабиша по обвинениям, выдвинутым против него.

Следствие утверждает, что миллиардер и бывший предприниматель Бабиш в 2007 году незаконно получил субсидии ЕС в размере двух миллионов долларов в пользу своего холдинга Agrofert. Изначально субсидии были предназначены для поддержки малых предприятий.

Сам Бабиш отрицает факты нарушений и называет дело политически мотивированным. По его словам, назначение Бенеcовой не представляет угрозы для правосудия. В 2017 году Бабиш, самый богатый человек Чехии, передал управление Agrofert в соответствии с требованиями законодательства.

71-летняя Бенесова была министром юстиции с 2013 по 2014 год и генеральным прокурором с 1999 по 2005 год. Она сменила на этой должности Яна Кнезинека, который ушел в отставку 18 апреля. Несмотря на обвинения в отношении Бабиша, его партия ANO («Акция недовольных граждан») остается явным лидером опросов.