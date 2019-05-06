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В день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, 6 мая, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в храме в честь св. вмч. Георгия, расположеного на территории Мемориального комплеса героической обороны Одессы 411-й береговой батареи, в сослужении городского духовенства. 

Фото: Одесская епархия УПЦ

Во время литургии митрополит Агафангел совершил заупокойное поминовение погибших воинов и всех трагически погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

При авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево», где 5 мая совершил жесткую посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, погиб 41 человек.
ForUm

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