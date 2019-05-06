В поселке Литин состоялось освящение храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла, построенного на месте разрушенного в 1938 году Свято-Николаевского собора.

Фото: УПЦ

6 мая 2019 года архиепископ Винницкий и Барский УПЦ Варсонофий совершил освящение Петро-Павловского собора в пгт. Литин Литинского района Винницкой области, сообщает пресс-служба епархии.

В день памяти святого великомученика Георгия Победоносца архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий в сослужении духовенства, совершил чин освящения собора в честь святых апостолов Петра и Павла.

Собор построен силами религиозной общины Украинской Православной Церкви и благодаря добровольным пожертвованиям жителей поселка.

Собор Петра и Павла выстроен на месте разрушенного в 1938 году Свято-Николаевского собора, в котором, по местному преданию, в ноябре 1653 года гетман Богдан Хмельницкий принимал послов татарского хана.