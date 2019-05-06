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Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви 8-9 мая пройдут заупокойные богослужения в память по усопшим во Второй мировой войне и молебны о защитниках Отечества. 

Фото: УПЦ

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, богослужения будут совершаться в День памяти и примирения, по случаю 74-й годовщины победы над фашизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины.

Соответствующий циркуляр Киевской Митрополии был направлен всем епархиальным Преосвященным архиереям Украинской Православной Церкви.
ForUm

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