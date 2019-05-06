Сегодня, 6 мая, в Харькове на проспекте Победы, 64 в ходе конфликта неизвестный подстрелил мужчину, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В 8:11 в полицию поступило сообщение из службы 102 о том, что на проспекте Победы, 64 гражданин обнаружил раненого мужчину и перед этим слышал выстрелы.

На месте происшествия полиция выяснила, что между гражданами произошел конфликт с применением оружия, обстоятельства которого устанавливаются.

Вследствие ссоры пострадал 35-летний мужчина. Пострадавший доставлен в больницу с первичным диагнозом - огнестрельное ранение туловища и головы. Состояние его здоровья врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Также полицией на месте происшествия обнаружен 41-летний мужчина, который со слов очевидцев и совершил выстрелы в потерпевшего.

Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Все обстоятельства устанавливаются. Проводится проверка.