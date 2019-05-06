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В западных областях 8-9 мая ожидаются на поверхности почвы заморозки, а в Карпатах сильные заморозки в воздухе.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

«Ночью 8-9 мая в западных областях заморозки на поверхности почвы 0-3° (I уровень опасности, желтый), в Карпатах (7-9 мая) сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)», - говорится в сообщении.

Кроме того, 7 мая в западных областях прогнозируется значительный дождь (в Карпатах с мокрым снегом), порывы ветра 15-20 м /с (I уровень опасности, желтый).
ForUm

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