В западных областях 8-9 мая ожидаются на поверхности почвы заморозки, а в Карпатах сильные заморозки в воздухе.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
«Ночью 8-9 мая в западных областях заморозки на поверхности почвы 0-3° (I уровень опасности, желтый), в Карпатах (7-9 мая) сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)», - говорится в сообщении.
Кроме того, 7 мая в западных областях прогнозируется значительный дождь (в Карпатах с мокрым снегом), порывы ветра 15-20 м /с (I уровень опасности, желтый).
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