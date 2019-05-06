Климовский районный суд Брянской области России приговорил к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы гражданина Украины, водителя международного рейсового автобуса Олега Чабана. Об этом на брифинге сообщил его адвокат Юрий Билоус, передают Українськi новини.

«19 апреля Климовский районный суд Брянской области России приговорил его к 3 годам и 8 месяцам тюрьмы и к штрафу 100 тыс. рублей. Приговор обжалован, и дело передано в апелляцию», - говорится в сообщении.

По словам жены осужденного Натальи Чабан, ее муж подвергался психологическому давлению в России.

В суде украинец вину не признал.

Олега Чабана задержали 19 мая 2018, в багажном отделении автобуса Винница - Москва нашли партию пистолетов «Глок-19» и взрывные устройства. Владельца багажа, гражданина России, отпустили на свободу. Водителя автобуса удерживали в СИЗО в Брянске, неоднократно продолжая меру пресечения в виде ареста, без возможности получать надлежащую правовую помощь.