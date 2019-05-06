В Барышевке Киевской области полиция задержала двоих мужчин, в автомобиле которых были найдены два пистолета «Макарова» с глушителями и револьвер, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

5 мая в 22:00 группа реагирования патрульной полиции во время отработки специальной полицейской операции остановила автомобиль «ВАЗ-2104».

Водителем оказался 36-летний житель города Черкассы, который управлял автомобилем без соответствующих документов. Также в автомобиле находился 33-летний черкащанин.

При проведении неотложного обыска в салоне автомобиля сотрудники полиции обнаружили два пистолета «Макарова» с глушителями, револьвер и патроны.

Во время проведения следственных действий водитель начал оказывать сопротивление работнику полиции.

Сейчас сотрудники полиции проверяют жителей города Черкассы на причастность к совершению преступлений с использованием оружия. Установлено, что оба мужчины уже имели проблемы с законом. Один из них отбывал наказание за совершение разбойного нападения, другой за незаконное хранение наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 5 мая неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.